Глава УЕФА предостерег клубы из Саудовской Аравии

Чеферин посчитал, что саудовские клубы ошибаются, тратя деньги на возрастных футболистов

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин предостерег клубы из Саудовской Аравии. Его слова приводит Washington Post.

Чеферин посчитал, что саудовские клубы ошибаются, тратя деньги на возрастных звезд. По его мнению, они должны вкладывать средства в академии, приглашать тренеров и развивать своих игроков. Глава УЕФА подчеркнул, что не боится исхода игроков в страну.

В чемпионате Саудовской Аравии уже играют португалец Криштиану Роналду, а также французы Карим Бензема и Нголо Канте. Местные клубы также предлагали контракты аргентинцу Лионелю Месси и бразильцу Неймару.

3 июня Роналду рассказал о странностях жизни в Саудовской Аравии. Он заявил, что в Рамадан команда тренировались даже ночью, и подчеркнул, что для него это новый опыт, совершенно новая ситуация и попытка научиться чему-то у других культур.