Футболист «Аль-Насра» Роналду заявил, что ему было странно тренироваться ночью в Рамадан

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о странностях жизни в Саудовской Аравии. Его слова приводит Record.

«В Европе мы больше тренируемся утром, а здесь в Рамадан мы порой тренировались в 22:00 и даже ночью, что для меня очень странно. Да, это тяжело, но ничего такого», — заявил 38-летний футболист. Он подчеркнул, что для него это новый опыт, совершенно новая ситуация и попытка научиться чему-то у других культур.

1 июня Роналду высказался о своем будущем в «Аль-Насре». Он подчеркнул, что намерен остаться в команде, и выразил надежду, что в следующем сезоне клуб завоюет трофеи.

Португалец перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт форварда рассчитан на два года. Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.