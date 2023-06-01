Футболист Криштиану Роналду заявил, что настроен остаться в «Аль-Насре»

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о своем будущем в команде. Его слова приводит Renascença.

«Дела не всегда идут так, как мы бы хотели или мечтали. Иногда нам нужно быть терпеливыми, сохранять стабильность и настойчивость для достижения наших целей», — заявил футболист. Он подчеркнул, что настроен остаться в команде, и выразил надежду, что в следующем сезоне «Аль-Наср» завоюет трофеи.

1 мая стало известно о желании Роналду покинуть клуб. Сообщалось, что 38-летнему спортсмену сложно адаптироваться в команде из-за языкового барьера и специфики жизни в Саудовской Аравии. Команда не сумела выиграть чемпионат страны, заняв второе место.

Португалец перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт форварда рассчитан на два года. Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

