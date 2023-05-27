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23:37, 27 мая 2023Спорт

Роналду стал серебряным призером чемпионата Саудовской Аравии

Роналду вместе с «Аль-Насром» стал серебряным призером чемпионата Саудовской Аравии
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду. Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Португальский защитник Криштиану Роналду вместе с «Аль-Насром» стал серебряным призером чемпионата Саудовской Аравии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Команда сыграла вничью 1:1 с «Аль-Иттифаком» в 29-м матче турнира. Португалец результативными действиями не отметился. За один тур до окончания чемпионата «Аль-Наср» гарантировал себе второе место, набрав 64 очка. Победителем досрочно стал «Аль-Иттихад», на счету которого 69 баллов.

1 мая стало известно о желании Роналду покинуть клуб. Сообщалось, что 38-летнему спортсмену сложно адаптироваться в команде из-за языкового барьера и специфики жизни в Саудовской Аравии.

Португалец перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт форварда рассчитан на два года. Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

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