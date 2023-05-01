Стало известно о желании Роналду уйти из «Аль-Насра»

El Nacional: футболист Криштиану Роналду хочет уйти из «Аль-Насра» из-за языкового барьера

Португальский нападающий Криштиану Роналду захотел уйти из саудовского «Аль-Насра». О желании футболиста стало известно El Nacional.

По информации источника, 38-летнему спортсмену сложно адаптироваться в клубе из-за языкового барьера и специфики жизни в стране. Отмечается, что Роналду сожалеет об уходе из мадридского «Реала» в 2018 году и снова хочет жить в Испании.

18 апреля «Аль-Наср» в гостях проиграл «Аль-Хилялю» со счетом 0:2 в матче чемпионата Саудовской Аравии. После окончания встречи Роналду, уходя в подтрибунное помещение, схватил себя за пах, в то время как болельщики хозяев скандировали имя аргентинского нападающего ПСЖ Лионеля Месси. После этого стало известно, что Роналду оказался под угрозой депортации из Саудовской Аравии.

Португалец перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт форварда рассчитан на два года. Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.