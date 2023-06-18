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11:48, 18 июня 2023Россия

Путин рассказал о возвращающихся в зону СВО раненых бойцах

Путин: многие раненные на спецоперации бойцы возвращаются в зону СВО по своему желанию

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Многие военные, раненные во время спецоперации, возвращаются в зону СВО по своему желанию. Об этом заявил президент России Владимир Путин на закрытой части встречи с военкорами, передает ТАСС.

Он также рассказал о трех братьях, которые участвуют в боевых действиях на запорожском направлении. «Три! Мне уже пришлось позвонить старшему и сказать, что вы старший и принимайте решение, но одного из братьев отправляйте из зоны боевых действий», — поделился Путин.

В ходе закрытой части встречи с военкорами глава государства также ответил на вопрос о местоположении главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. «Я знаю. Мне кажется, что я знаю... Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться», — сказал Путин.

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    Варвара Кошечкина
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