В Турции предложили направить «армию» для защиты Парижа

Sabah: турецкие собаки и кошки могли бы спасти захваченный грызунами Париж

Обозреватель Мевлют Тезель заявил, что турецкие собаки и кошки могли бы спасти Париж, захваченный грызунами. Об этом он написал в материале для Sabah.

Тезель отметил, что власти Парижа «объявили крысам войну», направив на нее серьезные средства и использовав различные методы борьбы с грызунами. «Городские службы каждый день выходили на охоту, но битву выиграли крысы», — отметил он.

«Вообще-то, проблема будет решена, если мы соберем армию из собак и полосатых кошек с наших улиц и отправим их в Париж», — предложил он.

Ранее жителей Парижа призвали научиться жить с крысами. При мэрии города создали рабочую группа по «сосуществованию» с грызунами, которая будет искать способы улучшить жизнь горожан несмотря на их присутствие.

В октябре 2022 года американская компания Orkin, занимающаяся борьбой с крысами, назвала самые зараженные вредителями города США. На первом месте оказался Чикаго, на втором — Нью-Йорк, а на третьем — Лос-Анджелес.