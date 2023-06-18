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16:09, 18 июня 2023Спорт

Фитнес-эксперты рассказали о пользе «невидимых тренировок»

Эксперты журнала Glamour рассказали о пользе «невидимых тренировок» для идеальной фигуры

Фото: Unsplash

Фитнес-эксперты журнала Glamour рассказали о пользе «невидимых тренировок». Материал представлен на сайте издания.

Специалисты объяснили, что для достижения идеальной фигуры мало заниматься спортом. Важно также правильно проводить время вне зала, что и называют «невидимой тренировкой». В первую очередь необходимо обратить внимание на психологическое состояние — нагрузки должны приносить удовольствие, а не стресс, поскольку он отрицательно влияет на результат.

Еще один важный фактор — отдых и восстановление. Специалисты отмечают, что лучше всего для этого подходит полноценный ночной сон и массаж.

Ранее фитнес-тренер Ксения Шульга назвала пять причин делать вакуум. Эксперт рассказала, что это упражнение укрепляет мышцы живота, делает талию тоньше, улучшает осанку и снижает риск развития болей в спине и травм. Она добавила, что главное преимущество вакуума — доступность, потому что для его выполнения не нужно специальное оборудование или место.

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    Андрей Стрельцов
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