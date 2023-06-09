Тренер назвала пять причин делать вакуум

Фитнес-тренер Ксения Шульга заявила, что вакуум укрепляет мышцы живота и улучшает осанку

Фитнес-тренер Ксения Шульга назвала пять причин делать вакуум. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

Эксперт рассказала, что в первую очередь упражнение укрепляет мышцы живота. «Благодаря активации мышц внутренние органы тоже приходят в тонус и возвращаются (насколько это возможно, учитывая исходное состояние в правильное положение», — отметила она. Также вакуум делает талию тоньше.

Шульга объяснила, что вакуум улучшает осанку и снижает риск развития болей в спине и травм. Она подчеркнула, что сильные мышцы кора способствуют лучшей стабильности и контролю над телом.

Тренер добавила, что самое главное преимущество вакуума — доступность, потому что для его выполнения не нужно специальное оборудование или место. Кроме того, оно не требует серьезной физической подготовки и подойдет практически любому.

Ранее врач Яна Сыроватская раскрыла опасность вакуума. Специалист рассказала, что это популярное упражнение для плоского живота можно выполнять только натощак или через два-три часа после еды. Она подчеркнула, что вакуум противопоказан при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), а также легких, сердца и сосудов.