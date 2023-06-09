Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Алина Корнеева
2:0
Завершен
Алиса Октябрёва
Ролан Гаррос — девушки
Каспер Рууд
Сегодня
19:00 (Мск)
Александр Зверев
Ролан Гаррос (м)
Пари Нижний Новгород
Завтра
14:30 (Мск)
Родина
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 2-й матч
Ига Свёнтек
Завтра
16:00 (Мск)
Каролина Мухова
Ролан Гаррос (ж)
Факел
Завтра
17:30 (Мск)
Енисей
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 2-й матч
15:46, 9 июня 2023Спорт

Тренер назвала пять причин делать вакуум

Фитнес-тренер Ксения Шульга заявила, что вакуум укрепляет мышцы живота и улучшает осанку

Кадр: TopStretching Workout / YouTube

Фитнес-тренер Ксения Шульга назвала пять причин делать вакуум. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

Эксперт рассказала, что в первую очередь упражнение укрепляет мышцы живота. «Благодаря активации мышц внутренние органы тоже приходят в тонус и возвращаются (насколько это возможно, учитывая исходное состояние в правильное положение», — отметила она. Также вакуум делает талию тоньше.

Материалы по теме:
Как убрать жир с боков в домашних условиях? Эффективные упражнения для похудения и рекомендации от фитнес-тренера
Как убрать жир с боков в домашних условиях?Эффективные упражнения для похудения и рекомендации от фитнес-тренера
6 июня 2023
Эффективные упражнения для тонкой талии. Как с помощью фитнеса сделать живот плоским?
Эффективные упражнения для тонкой талии.Как с помощью фитнеса сделать живот плоским?
26 мая 2023
Как убрать жир на животе: способы эффективного и здорового похудения, диета и упражнения от специалистов
Как убрать жир на животе:способы эффективного и здорового похудения, диета и упражнения от специалистов
30 апреля 2023

Шульга объяснила, что вакуум улучшает осанку и снижает риск развития болей в спине и травм. Она подчеркнула, что сильные мышцы кора способствуют лучшей стабильности и контролю над телом.

Тренер добавила, что самое главное преимущество вакуума — доступность, потому что для его выполнения не нужно специальное оборудование или место. Кроме того, оно не требует серьезной физической подготовки и подойдет практически любому.

Ранее врач Яна Сыроватская раскрыла опасность вакуума. Специалист рассказала, что это популярное упражнение для плоского живота можно выполнять только натощак или через два-три часа после еды. Она подчеркнула, что вакуум противопоказан при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), а также легких, сердца и сосудов.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости
    Появилось видео сгоревших танков Leopard 2 и БМП Bradley
    Глава МАГАТЭ объявил о программе помощи после разрушения Каховской ГЭС
    Российского актера из сериала «Мажор» оправдали по делу о зарплате экс-супруге
    В районе нефтебазы в Курске упал беспилотник
    В школьных лагерях в российском регионе массово отравились дети
    Набиуллина назвала сроки восстановления российской экономики
    Россиянка обманула турагентство и потребовала двойную компенсацию за отмену тура
    Блогерша раскрыла простой способ сохранить чистоту волос надолго
    Выселенного из дома принца Гарри пустили переночевать
    Российского военнослужащего осудили на 5,5 года за самовольное оставление части
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.