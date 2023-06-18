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11:19, 18 июня 2023Спорт

Махачев высказался о проведении реванша с Оливейрой

Ислам Махачев рассказал, что UFC назовет имя его следующего соперника после 30 июля

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев высказался о проведении реванша с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Его слова приводит Sport24.

Махачев рассказал, что руководство промоушена объявит имя его следующего соперника после поединка американцев Джастина Гэтжи и Дастина Порье 30 июля. «Если появится какое-то новое имя в списке побежденных, для меня это будет лучше. Но все сейчас будут говорить — если Оливейру не поставят, — что я как-то избегал. Но я не выбираю этих боев», — добавил он.

Махачев одержал победу над Оливейрой в ночь на 23 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе.

За карьеру 31-летний Махачев потерпел одно поражение и одержал 24 победы (из них 12 подряд). В активе 33-летнего Оливейры 34 победы и девять поражений. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

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    Андрей Стрельцов
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