Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:38, 18 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о ликвидации казнивших российских пленных десантников ВСУ

Rusvesna: бойцы «Отважных» отомстили за казнь пленных, уничтожив 400 десантников ВСУ

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Бойцы группировки «О» Вооруженных сил России уничтожили отряды украинского десанта, ранее казнивших российских военнопленных. Об этом сообщает Teleram-канал «Военкоры русской весны» (Rusvesna).

Утверждается, что удары были нанесены по позициям 25-й отдельной Сечеславской воздушно-десантной бригады «Вооруженных сил Украины» (ВСУ). Потери противника составили 400 человек.

Ранее в сети распространился ролик, на котором видно, что человек с автоматом по-украински спрашивает лежащего на земле бойца, откуда он, и затем стреляет ему в голову. Всего на видео запечатлены трое пленных.

В ноябре 2022 года Минобороны России предупредило президента Украины Владимира Зеленского, что ему придется отвечать перед судом истории, народами России за каждого замученного и убитого военнопленного. Такие преступления не удастся представить в качестве трагического исключения, подчеркнули в ведомстве.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Стало известно о ликвидации казнивших российских пленных десантников ВСУ
    Германия допустила подрыв аммиакопровода украинскими военными
    Стало известно о подготовке в Польше боевиков для свержения Лукашенко
    Российские военные уничтожили украинские позиции трофейным танком-камикадзе
    Венгрия раскритиковала план миграционной политики Еврсоюза
    Подполковник ГУР допустил передачу части территорий Украины России
    В Петербурге полицейский на электросамокате сбил ребенка
    Российские медики спасли пленного командира ВСУ
    Ученые нашли взаимосвязь между умственным трудом и тяжестью тренировок
    Старовойт заявил о невозможности масштабного вторжения ВСУ в Курскую область
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.