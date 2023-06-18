Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Екатерина Александрова
2:0
Завершен
Александра Саснович
Хертогенбосх (ж)
Вероника Кудерметова
2:0
Завершен
Виктория Грунчакова
Хертогенбосх (ж)
Черногория
0:0
Завершен
Венгрия
ЧЕ-2024 - квалификация|Группа G. 3-й тур
Азербайджан
1:1
Завершен
Эстония
ЧЕ-2024 - квалификация|Группа F. 3-й тур
Португалия
3:0
Завершен
Босния и Герцеговина
ЧЕ-2024 - квалификация|Группа J. 3-й тур
07:55, 18 июня 2023Спорт

В Британии поддержали обвиненного в предвзятом отношении к россиянам Зинченко

Журналист Морган поддержал обвиненного в предвзятом отношении к россиянам игрока Зинченко

Фото: Lee Smith / Reuters

Британский журналист Пирс Морган в Twitter поддержал обвиненного в предвзятом отношении к россиянам защитника лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александра Зинченко.

Один из пользователей соцсети назвал футболиста одним из самых неприятных игроков в истории. По его мнению, он поощряет ксенофобию к россиянам и белорусам. В ответ Морган заявил, что Зинченко — один из самых милых и впечатляющих футболистов, которых он встречал. «А ты выглядишь отвратительным маленьким дураком», — подытожил он.

16 июня Зинченко рассказал, что не хочет вспоминать проведенное в России время. Также он подчеркнул, что никогда не пожмет руку россиянину.

Защитник начал профессиональную карьеру в «Уфе» в 2015 году. Он играл там до лета 2016 года, после чего перешел в английский «Манчестер Сити». Вместе с «горожанами» спортсмен стал четырехкратным чемпионом Англии и выиграл Кубок страны. В июле 2023-го он перешел в лондонский «Арсенал».

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости
    В России объяснили резкую смену позиции Киева по урегулированию
    Роспотребнадзор оценил потери России от коронавируса
    В Британии поддержали обвиненного в предвзятом отношении к россиянам Зинченко
    В США захотели лишить Украину американских ракет
    Россиян предупредили о схеме мошенников с AirDrop
    Названы порты для передачи техники Запада ВСУ
    Маск призвал вернуть Байдену пароль от аккаунта в Twitter
    Страны G7 отметили важность восстановления транспортной инфраструктуры Украины
    Пленный заявил о мобилизации украинцев даже с пороком сердца
    В Турции предложили направить «армию» для защиты Парижа
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.