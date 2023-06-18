В Британии поддержали обвиненного в предвзятом отношении к россиянам Зинченко

Журналист Морган поддержал обвиненного в предвзятом отношении к россиянам игрока Зинченко

Британский журналист Пирс Морган в Twitter поддержал обвиненного в предвзятом отношении к россиянам защитника лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александра Зинченко.

Один из пользователей соцсети назвал футболиста одним из самых неприятных игроков в истории. По его мнению, он поощряет ксенофобию к россиянам и белорусам. В ответ Морган заявил, что Зинченко — один из самых милых и впечатляющих футболистов, которых он встречал. «А ты выглядишь отвратительным маленьким дураком», — подытожил он.

16 июня Зинченко рассказал, что не хочет вспоминать проведенное в России время. Также он подчеркнул, что никогда не пожмет руку россиянину.

Защитник начал профессиональную карьеру в «Уфе» в 2015 году. Он играл там до лета 2016 года, после чего перешел в английский «Манчестер Сити». Вместе с «горожанами» спортсмен стал четырехкратным чемпионом Англии и выиграл Кубок страны. В июле 2023-го он перешел в лондонский «Арсенал».