Раскрыто состояние находящейся в реанимации актрисы Федосеевой-Шукшиной

«МК»: состояние актрисы Федосеевой-Шукшиной стабильно тяжелое, ее навестила дочь Мария

Состояние народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, госпитализированной после инфаркта головного мозга, стабильно тяжелое. Об этом «МК» рассказал источник, близкий к семье актрисы.

Врачи проявляют осторожность и воздерживаются от каких-либо прогнозов. Артистка находится в реанимации. Она в сознании, ее навещают дочери. На прошлой неделе была Мария Шукшина, но все хлопоты сейчас на Ольге.

13 июня она отметила улучшение в состоянии матери. «Я маму вижу каждый день и действительно наблюдаю эту картину — как бы улучшение. Все делают для того, чтобы стабилизировать ее состояние», — сказала Ольга Шукшина.

5 июня стало известно, что Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали. Актриса проходит обследование в одном из медицинских учреждений Москвы. Сообщалось, что у звезды советского кино инсульт и острое нарушение мозгового кровообращения. Позже дочь артистки объяснила госпитализацию матери плановым обследованием.