Дочь Федосеевой-Шукшиной прокомментировала ухудшение состояния артистки

Дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга прокомментировала ухудшение состояния артистки

Состояние народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, госпитализированной после инфаркта головного мозга, стабильно тяжелое, однако динамика хорошая. Об этом в беседе с РБК рассказала дочь актрисы Ольга Шукшина.

«Я маму вижу каждый день и действительно наблюдаю эту картину — как бы улучшение. Все делают для того, чтобы стабилизировать ее состояние. Она в сознании», — сказала она.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что состояние Федосеевой-Шукшиной ухудшилось. По данным издания, у актрисы развилась сердечная недостаточность, она продолжает находиться в реанимации. Помимо этого, медики стараются компенсировать левожелудочковую недостаточность медикаментозно.

5 июня стало известно, что Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали. Актриса проходит обследование в одном из медицинских учреждений Москвы. Сообщалось, что у звезды советского кино инсульт и острое нарушение мозгового кровообращения. Позже дочь артистки объяснила госпитализацию матери плановым обследованием.