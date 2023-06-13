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13:59, 13 июня 2023Культура

Состояние госпитализированной Лидии Федосеевой-Шукшиной ухудшилось

Mash: состояние Федосеевой-Шукшиной ухудшилось, у нее развилась сердечная недостаточность

Фото: ИТАР-ТАСС / Игорь Кубединов

Состояние народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, госпитализированной после инфаркта головного мозга, ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, у актрисы развилась сердечная недостаточность, она продолжает находиться в реанимации. Помимо этого, медики стараются компенсировать левожелудочковую недостаточность медикаментозно.

Ранее стало известно, что Федосеевой-Шукшиной установили электрокардиостимулятор. Сообщалось, что артистка находится в тяжелом состоянии, а ее сознание сильно угнетено.

5 июня стало известно, что Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали. Актриса проходит обследование в одном из медицинских учреждений Москвы. Сообщалось, что у звезды советского кино инсульт и острое нарушение мозгового кровообращения. Позже дочь артистки Ольга Шукшина объяснила госпитализацию матери плановым обследованием.

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    Анастасия Астахова
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