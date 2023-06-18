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18:33, 18 июня 2023Мир

В ЮАР отреагировали на скандал с задержанием самолета в Польше

Sunday Times: скандал с задержанием самолета из ЮАР связали с попытками освободить убийцу

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Инцидент с задержанием в Польше следовавшего на Украину самолета с делегацией президента ЮАР Сирила Рамафосы обратил внимание журналистов на намерения Варшавы добиться освобождения убийцы генсека правящей в ЮАР партии Африканский национальный конгресс Криса Хани. О вспыхнувшем между странами скандале сообщает южноафриканская еженедельная газета Sunday Times.

16 июня самолет с делегацией из африканской страны заблокировали по прибытии на польскую территорию.

По информации издания, Хани убил в 1993-м году этнический поляк Януш Валус. Он был приговорен к пожизненному лишению свободы. После условно-досрочного освобождения в 2022-м году он отбывает наказание в специально отведенном для этой цели месте.

Журналисты отметили, что Варшава и Претория годами спорили о судьбе заключенного Валуса. Утверждается, что власти Польши намерены добиваться его освобождения.

Ранее польский МИД сообщил, что авиалайнер был задержан из-за наличия на борту опасных материалов и незаявленных лиц.

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    Алан Босиков
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