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15:42, 16 июня 2023Мир

В МИД Польши прокомментировали инцидент с делегацией президента ЮАР

МИД Польши: самолет с делегацией ЮАР был задержан из-за опасных материалов на борту

Фото: Esa Alexander / Reuters

Самолет с сотрудниками Службы безопасности президента ЮАР Сирила Рамофосы был заблокирован из-за наличия на борту воздушного судна опасных материалов и незаявленных лиц. Так в Министерстве иностранных дел Польши прокомментировали обвинения представителей южноафриканской страны. Реакцию внешнеполитического ведомства приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Службу безопасности президента ЮАР Сирила Рамафосы вместе с журналистами заблокировали на борту самолета после их прибытия в Польшу. Отмечалось, что после упомянутого инцидента глава Службы охраны Рамафосы генерал-майор Уолли Руд раскритиковал Варшаву, обвинив власти страны в саботаже и расизме.

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