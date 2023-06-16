В МИД Польши прокомментировали инцидент с делегацией президента ЮАР

МИД Польши: самолет с делегацией ЮАР был задержан из-за опасных материалов на борту

Самолет с сотрудниками Службы безопасности президента ЮАР Сирила Рамофосы был заблокирован из-за наличия на борту воздушного судна опасных материалов и незаявленных лиц. Так в Министерстве иностранных дел Польши прокомментировали обвинения представителей южноафриканской страны. Реакцию внешнеполитического ведомства приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Службу безопасности президента ЮАР Сирила Рамафосы вместе с журналистами заблокировали на борту самолета после их прибытия в Польшу. Отмечалось, что после упомянутого инцидента глава Службы охраны Рамафосы генерал-майор Уолли Руд раскритиковал Варшаву, обвинив власти страны в саботаже и расизме.