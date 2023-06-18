Военкор Сладков: военным ВСУ скоро придется наступать в Запорожье по телам однополчан

Российский военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале предсказал, что Вооруженным силам Украины «скоро придется наступать в Запорожье по телам своих однополчан».

Он сравнил происходящее с атакой на гору Высокая в 1904 году в Порт-Артуре, когда японской артиллерии пришлось обстреливать склоны, чтобы расчистить путь пехоте, которая отказывалась идти на штурм по телам сослуживцев.

Сладков также сослался на публикацию блогера Юрия Подоляки, который назвал «бойней» попытку наступления ВСУ под Ореховом вечером 17 мая.

Ранее «Военкоры Русской Весны» сообщали, что тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек» и танки атаковали прорвавшихся в российские окопы военных ВСУ.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что на ореховском направлении в Запорожской области началось наступление Вооруженных сил Украины, активность противника резко усилилась, идут боестолкновения с применением большого количества бронетехники и подразделений.

