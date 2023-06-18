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09:11, 18 июня 2023Спорт

Сын Кости Цзю нокаутировал мексиканского боксера на второй минуте поединка

Тим Цзю нокаутировал мексиканца Карлоса Окампо на второй минуте поединка

Фото: Chris Hyde / Getty Images

Австралийский боксер Тим Цзю победил мексиканского боксера Карлоса Окампо. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на турнире в Бродбиче (Австралия). Цзю, который является временным чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), нокаутировал соперника на второй минуте боя. Таким образом, он провел первую защиту титула.

Тим Цзю — старший сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю. Он занимает первое место в рейтинге WBO в первом среднем весе. На счету спортсмена 23 победы подряд, 15 из которых были одержаны нокаутом. В профессиональной карьере он не потерпел ни одного поражения.

В активе Окампо 35 побед и три поражения. В июне 2018-го он уже бой за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), однако досрочно проиграл американцу Эрролу Спенсу.

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    Ксения Курашкина
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