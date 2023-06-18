Сын Кости Цзю нокаутировал мексиканского боксера на второй минуте поединка

Тим Цзю нокаутировал мексиканца Карлоса Окампо на второй минуте поединка

Австралийский боксер Тим Цзю победил мексиканского боксера Карлоса Окампо. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на турнире в Бродбиче (Австралия). Цзю, который является временным чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), нокаутировал соперника на второй минуте боя. Таким образом, он провел первую защиту титула.

Тим Цзю — старший сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю. Он занимает первое место в рейтинге WBO в первом среднем весе. На счету спортсмена 23 победы подряд, 15 из которых были одержаны нокаутом. В профессиональной карьере он не потерпел ни одного поражения.

В активе Окампо 35 побед и три поражения. В июне 2018-го он уже бой за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), однако досрочно проиграл американцу Эрролу Спенсу.