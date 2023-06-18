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08:14, 18 июня 2023Мир

Немецкий политолог назвал поведение Польши сумасшествием

Немецкий политолог Херстель счел задержание самолета президента ЮАР в Польше сумасшествием

Фото: Unsplash.com

Немецкий политолог Кристоф Херстель в беседе с РЕН ТВ прокомментировал задержание самолета президента ЮАР Сирила Рамафосы в Польше и назвал сумасшествием подобное поведение.

«Как соседи России, они идут против своих собственных интересов и иногда ведут себя, как сумасшедшие», — заявил эксперт. Он считает, что в этот раз Варшава зашла слишком далеко, нарушая установленные дипломатические нормы.

По словам Херстеля, подобное поведение в отношении миротворческой миссии недопустимо, следовало бы поприветствовать мир, с учетом большого количества поляков, которые отправились воевать на Украине и погибли там.

Ранее польские власти отказались пропустить самолет с охраной президента ЮАР Сирила Рамафосы в Россию. Вместо того чтобы вылететь в Россию, борт сопровождения главы ЮАР был вынужден вернуться в Преторию, столицу страны.

До этого стало известно, что в самолете охраны и президентского пула Рамафосы якобы нашли опасные вещества, из-за чего находившиеся на борту сопровождающие южноафриканского лидера были заблокированы в аэропорту более чем на 30 часов.

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    Марина Совина
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