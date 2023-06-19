40-летнюю мать раскритиковали за откровенный наряд на детском празднике

40-летняя мать Сабина Ролл-Коэн посетила детский праздник в обнажающем живот топе

Мать Сабина Ролл-Коэн из Лондона подверглась критике других родителей за откровенный наряд на детском мероприятии и поделилась опытом. Соответствующую историю публикует The Sun.

40-летняя собеседница издания рассказала, что нередко сталкивается с осуждением со стороны общественности из-за своей любви к вульгарной одежде. Известно, что в сети существует тенденция, называемая hotphobia. Людей, которых относят к этому явлению, бездоказательно называют чересчур красивыми и осуждают за то, как они выглядят.

По словам Ролл-Коэн, она посетила детский праздник в узких джинсах и обнажающем живот топе с шестилетним сыном, из-за чего другие гости мероприятия отказались с ней разговаривать. «Я думаю, что мне завидуют, потому что у меня отличная фигура, хотя я не занимаюсь спортом. А другие женщины после рождения детей стали менее сексуальными», — предположила она.

Родительница признается, что предпочитает носить открытые вещи, чтобы чувствовать себя более уверенно. «Каждая женщина должна следить за собой. Я редко куда-то хожу, так что почему бы даже на пробежку не надеть красивую одежду?» — удивилась героиня материала.

В заключение Ролл-Коэн заявила, что ее супруг полностью поддерживает ее взгляды. «Я не собираюсь менять себя, чтобы угодить кому-то. Я люблю носить прозрачные наряды, платья с открытыми плечами и короткие юбки. Мне 40 лет, но я думаю, что такой стиль соответствует моему возрасту. И моему мужу это нравится», — добавила она.

В феврале учителя заклеили рваные джинсы школьницы изолентой и разозлили ее мать. По словам сотрудников учебного заведения, внешний вид ученицы не соответствовал школьному дресс-коду. Однако родительница заявила, что в прошлом году никто на это не обращал внимания.