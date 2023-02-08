Учителя заклеили рваные джинсы школьницы изолентой и разозлили ее мать

Учителя заклеили рваные джинсы школьницы изолентой из-за дресс-кода и разозлили ее мать

Жительница США (имя и фамилия неизвестны) разозлилась на учителей из-за решения заклеить джинсы ее ребенка изолентой. Соответствующее видео появился на странице родительницы в TikTok.

В начале ролика женщина с никнеймом shanahdrummond2 показала фото своей дочери, на котором она запечатлена в рваных штанах. При этом на размещенном снимке видно, что разрезы на бедрах заклеены красной изолентой. По словам сотрудников учебного заведения, внешний вид ученицы не соответствовал школьному дресс-коду. Однако родительница заявила, что в прошлом году никто на это не обращал внимания.

«Я слишком остро реагирую или я не имею права злиться на то, что школа считает допустимым наклеивать изоленту на кожу моего ребенка? Я думаю, что мне должны были позвонить из школы, чтобы я привезла для своей дочери другой комплект одежды», — пожаловалась она и отметила, что у ее ребенка экзема и очень чувствительная кожа.

Публикация стала вирусной, набрав более четырех миллионов просмотров. Одни зрители поддержали американку в комментариях. «Дресс-код или нет, вы звоните родителям и требуйте принести сменную одежду. Нельзя так поступать с детьми», «У меня, например, аллергия на клей, и у меня в таком случае могла бы начаться крапивница!», «Ты абсолютно права. Это более чем неправильно. Неважно, что она одета не по дресс-коду, само решение руководства школы нелепо», — высказывались они.

В то же время были и те подписчики, которые приняли сторону учителей. «Она нарушила дресс-код, ей предложили переодеться, но она отказалась», «Ты слишком остро реагируешь. Ты должна знать дресс-код вашей школы. Нельзя отправлять детей в школу в рваных штанах», «Девочка достаточно взрослая, чтобы осознавать, что в таком виде ходить на уроки нельзя», — возмущались они.

В декабре 2022 года сообщалось, что блогерша Дженни Аллин научила дочь ходить в рваных джинсах в школу вопреки дресс-коду. Так, пользовательница сети с никнеймом jennieallyn рассказала, что учителя сделали ее ребенку замечание из-за внешнего вида. В связи с этим родительница нашла решение данной проблемы и посоветовала надевать под подобные вещи колготки телесного цвета. Кроме того, она пояснила, что многие дети в школе, которые учатся вместе с ее дочерью, подкладывают под джинсы листы бумаги.