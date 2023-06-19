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16:26, 19 июня 2023Спорт

Чимаев выдвинул требования к UFC

Боец MMA Хамзат Чимаев потребовал от UFC назначить ему два поединка в 2023 году
Хамзат Чимаев

Хамзат Чимаев. Фото: Joe Camporeale-USA TODAY Sports / Reuters

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) выдвинул требования к руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Спортсмен потребовал назначить ему два поединка в 2023 году. Один из них должен пройти в Париже, а следующий — в Абу-Даби. «UFC, дайте мне кого-нибудь избить», — написал он.

24 мая Чимаев рассказал о возможном поединке с экс-чемпионом UFC американцем Камару Усманом. Спортсмен сообщил, что ожидает поединка в октябре в Абу-Даби. По мнению Чимаева, после этого ему должны будут дать титульный бой в организации.

Чимаев в профессиональной карьере провел 12 поединков, не потерпев ни одного поражения. В последнем бою 10 сентября 2022-го он одержал победу над американцем Кевином Холландом удушающим приемом.

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    Анастасия Борисова
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