Чимаев высказался о возможном поединке с Усманом

Боец UFC Хамзат Чимаев рассказал, что ожидает поединка с Усманом в октябре в Абу-Даби

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев рассказал в YouTube-канале о возможном поединке с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американцем Камару Усманом.

Чимаев поделился, что ожидает поединок в октябре в Абу-Даби. «Я уже в Дубае, живу здесь, тренируюсь, все хорошо. Я уже давно в хорошей форме», — отметил он.

«Я сделаю так, что это будет его последняя драка. Он хочет денег и знает, где их найти. Все знают это», — заявил швед и добавил, что разобьет сопернику лицо и одержит над ним досрочную победу. По мнению Чимаева, после этого ему должны будут дать титульный бой в UFC.

Ранее о поединке высказался глава UFC Дэйна Уайт. Он подчеркнул, что в промоушене делают все, чтобы организовать бой, однако выступают против его проведения в промежуточном весе.

Усман — бывший чемпион UFC в полусреднем весе. Он шесть раз защищал чемпионский титул, после чего два раза подряд уступил британцу Леону Эдвардсу. Всего на счету американца 20 побед при трех поражениях.

Чимаев в профессиональной карьере провел 12 поединков, не потерпев ни одного поражения. В последнем бою 10 сентября 2022-го он победил Кевина Холланда.