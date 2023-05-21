Глава UFC высказался о проведении боя Чимаева против экс-чемпиона промоушена

Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что не будет делать бой Чимаева и Усмана в промежуточном весе

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт высказался о проведении поединка шведского бойца Хамзата Чимаева против экс-чемпиона промоушена Фрэнсиса Нганну. Слова функционера приводит официальный YouTube-канал организации.

Уайт рассказал, что американец пришел к нему в офис и попросил схватку с Чимаевым. «Я сказал ему, что он мне нравится, что он один из лучших, с кем мы когда-либо работали, но я не буду делать бой в промежуточном весе», — заявил функционер. Он добавил, что в промоушене делают все, чтобы организовать поединок для шведского бойца.

19 мая Усман высказался о возможной схватке с Чимаевым. Он описал встречу фразой «я вырублю его в четвертом раунде». «Вот увидите!» — добавил американец.

Усман — бывший чемпион UFC в полусреднем весе. Он шесть раз защищал чемпионский титул, после чего два раза подряд уступил британцу Леону Эдвардсу. Всего на счету американца 20 побед при трех поражениях.

Чимаев в профессиональной карьере провел 12 поединков, не потерпев ни одного поражения. В последнем бою 10 сентября 2022-го он победил Кевина Холланда.