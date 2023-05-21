Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Крылья Советов
Сегодня
14:00 (Мск)
Урал
МИР Российская Премьер-лига|28-й тур
Спартак М
Сегодня
16:30 (Мск)
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|28-й тур
Хольгер Руне
Сегодня
17:00 (Мск)
Даниил Медведев
Рим (м)
Краснодар
Сегодня
19:00 (Мск)
Ростов
МИР Российская Премьер-лига|28-й тур
Вегас Голден Найтс
Сегодня
22:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ - плей-офф|Финал - Запад. 2-й матч
11:09, 21 мая 2023Спорт

Глава UFC высказался о проведении боя Чимаева против экс-чемпиона промоушена

Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что не будет делать бой Чимаева и Усмана в промежуточном весе

Фото: Aaron Meullion-USA TODAY Sports / Reuters

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт высказался о проведении поединка шведского бойца Хамзата Чимаева против экс-чемпиона промоушена Фрэнсиса Нганну. Слова функционера приводит официальный YouTube-канал организации.

Уайт рассказал, что американец пришел к нему в офис и попросил схватку с Чимаевым. «Я сказал ему, что он мне нравится, что он один из лучших, с кем мы когда-либо работали, но я не буду делать бой в промежуточном весе», — заявил функционер. Он добавил, что в промоушене делают все, чтобы организовать поединок для шведского бойца.

19 мая Усман высказался о возможной схватке с Чимаевым. Он описал встречу фразой «я вырублю его в четвертом раунде». «Вот увидите!» — добавил американец.

Усман — бывший чемпион UFC в полусреднем весе. Он шесть раз защищал чемпионский титул, после чего два раза подряд уступил британцу Леону Эдвардсу. Всего на счету американца 20 побед при трех поражениях.

Чимаев в профессиональной карьере провел 12 поединков, не потерпев ни одного поражения. В последнем бою 10 сентября 2022-го он победил Кевина Холланда.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Зеленский признал потерю Украиной контроля над Артемовском
В России объяснили значение взятия Артемовска
Гутерриш призвал реформировать Совбез ООН
ВСУ обстреляли Бердянск британскими ракетами
Глава UFC высказался о проведении боя Чимаева против экс-чемпиона промоушена
Российский губернатор решил публиковать сводки обстрелов региона из-за «вбросов»
Украинский пленный рассказал о больших потерях ВСУ под Спорным в Донбассе
В США заявили об ослаблении европейской поддержки Украины
Умер замминистра науки и высшего образования РФ
Российский военный рассказал об обстановке рядом с Каховским водохранилищем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.