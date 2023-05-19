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10:53, 19 мая 2023Спорт

Бывший чемпион UFC высказался о возможном поединке с Чимаевым

Усман описал возможный поединок с Чимаевым фразой «я вырублю его в четвертом раунде»

Фото: Per Haljestam / USA TODAY Sports / Reuters

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Камару Усман в Twitter высказался о возможном поединке со шведским бойцом смешанного стиля (MMA) чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

Усман описал схватку фразой «я вырублю его в четвертом раунде». «Вот увидите!» — добавил он.

2 мая Усман бросил вызов Чимаеву. «Надо кое-кого отправить на пенсию», — ответил ему швед.

Усман — бывший чемпион UFC в полусреднем весе. Он шесть раз защищал чемпионский титул, после чего два раза подряд уступил британцу Леону Эдвардсу. Всего на счету американца 20 побед при трех поражениях.

Чимаев в профессиональной карьере провел 12 поединков, не потерпев ни одного поражения. В последнем бою 10 сентября 2022-го он победил Кевина Холланда.

Дарья Коршунова
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