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18:50, 2 мая 2023Спорт

Бывший чемпион UFC бросил вызов Чимаеву

Бывший чемпион UFC Камару Усман бросил вызов Хамзату Чимаеву

Фото: Diego Ribas / Globallookpress.com

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Камару Усман бросил вызов шведскому бойцу смешанного стиля (MMA) Хамзату Чимаеву. Слова Усмана приводит ESPN.

«Сейчас нет россыпи интересных поединков. Я честен с вами. Чимаев — №1, самый крупный из них», — заявил американец.

Чимаев ответил сопернику на своей странице в Twitter. «Надо кое-кого отправить на пенсию», — написал он.

20 августа 2022 года 35-летний Усман уступил британцу Леону Эдвардсу в главном поединке турнира UFC 278. Американца нокаутировали в конце пятого раунда. Ранее он шесть раз защитил титул чемпиона в полусреднем весе.

Всего за карьеру Усман потерпел три поражения и одержал 20 побед. В активе Чимаева 12 выигранных поединков и ни одного проигрыша.

Ксения Курашкина
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