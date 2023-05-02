Бывший чемпион UFC бросил вызов Чимаеву

Бывший чемпион UFC Камару Усман бросил вызов Хамзату Чимаеву

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Камару Усман бросил вызов шведскому бойцу смешанного стиля (MMA) Хамзату Чимаеву. Слова Усмана приводит ESPN.

«Сейчас нет россыпи интересных поединков. Я честен с вами. Чимаев — №1, самый крупный из них», — заявил американец.

Чимаев ответил сопернику на своей странице в Twitter. «Надо кое-кого отправить на пенсию», — написал он.

20 августа 2022 года 35-летний Усман уступил британцу Леону Эдвардсу в главном поединке турнира UFC 278. Американца нокаутировали в конце пятого раунда. Ранее он шесть раз защитил титул чемпиона в полусреднем весе.

Всего за карьеру Усман потерпел три поражения и одержал 20 побед. В активе Чимаева 12 выигранных поединков и ни одного проигрыша.