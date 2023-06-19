Девушка нарастила ресницы в салоне красоты и попала в больницу

Блогерша Хейли Дин нарастила ресницы в салоне красоты и попала в больницу из-за отека

Блогерша Хейли Дин нарастила ресницы в салоне красоты и попала в больницу. Соответствующей историей она поделилась в своем TikTok-аккаунте, который насчитывает 19,3 тысячи подписчиков.

По словам героини публикации с никнеймом haleybuchanandean, она решила улучшить свой внешний вид и обратилась за помощью к мастеру. Однако, как утверждает юзерша, после упомянутой процедуры она столкнулась с неожиданными последствиями, вследствие чего была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

На размещенных кадрах девушка показала лицо после наращивания ресниц. В ролике видно, что кожа Дин стала чересчур опухшей и приобрела неестественный красный цвет. «Я стала чесаться и сильно отекать», — посетовала она. Затем блогерша рассказала, что ей пришлось сделать инъекцию от аллергии.

Пользователи сети поделились своим опытом в комментариях под постом. «Я прошла курс по наращиванию ресниц, и меня научили перед процедурой тестировать материалы на переносимость, хотя обычно так никто не делает», «У меня была такая же история», «Со мной было то же самое. Причем спустя год я решила повторить процедуру, но все снова прошло неудачно», — высказались они.

Ранее россиянка получила ожог лица во время популярной процедуры в салоне красоты. Сообщается, что 22-летняя жительница Москвы Арина (фамилия неизвестна) решила улучшить свою внешность и записалась на восковую коррекцию бровей. Однако после процедуры девушке пришлось обратиться за помощью в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у нее термический ожог верхнего правого века II-III степени.