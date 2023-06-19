Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:42, 19 июня 2023Ценности

Девушка нарастила ресницы в салоне красоты и попала в больницу

Блогерша Хейли Дин нарастила ресницы в салоне красоты и попала в больницу из-за отека

Кадр: @haleybuchanandean

Блогерша Хейли Дин нарастила ресницы в салоне красоты и попала в больницу. Соответствующей историей она поделилась в своем TikTok-аккаунте, который насчитывает 19,3 тысячи подписчиков.

По словам героини публикации с никнеймом haleybuchanandean, она решила улучшить свой внешний вид и обратилась за помощью к мастеру. Однако, как утверждает юзерша, после упомянутой процедуры она столкнулась с неожиданными последствиями, вследствие чего была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

На размещенных кадрах девушка показала лицо после наращивания ресниц. В ролике видно, что кожа Дин стала чересчур опухшей и приобрела неестественный красный цвет. «Я стала чесаться и сильно отекать», — посетовала она. Затем блогерша рассказала, что ей пришлось сделать инъекцию от аллергии.

Материалы по теме:
Брить или не брить Поклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции
Брить или не бритьПоклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции
28 апреля 2017
Мохнатые красоты Почему небритые подмышки стали символом женской свободы
Мохнатые красотыПочему небритые подмышки стали символом женской свободы
12 марта 2018

Пользователи сети поделились своим опытом в комментариях под постом. «Я прошла курс по наращиванию ресниц, и меня научили перед процедурой тестировать материалы на переносимость, хотя обычно так никто не делает», «У меня была такая же история», «Со мной было то же самое. Причем спустя год я решила повторить процедуру, но все снова прошло неудачно», — высказались они.

Ранее россиянка получила ожог лица во время популярной процедуры в салоне красоты. Сообщается, что 22-летняя жительница Москвы Арина (фамилия неизвестна) решила улучшить свою внешность и записалась на восковую коррекцию бровей. Однако после процедуры девушке пришлось обратиться за помощью в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у нее термический ожог верхнего правого века II-III степени.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости
    ЕС раскрыл степень готовности Украины для вступления в блок
    Харрисон Форд рассказал о восстановлении после многочисленных травм
    В Новой Каховке не нашли возбудитель холеры в воде
    Кабан вышел к отдыхающим жителям Подмосковья и попал на видео
    Стали известны подробности реабилитации Костомарова
    На Украине захотели признать Белоруссию страной-агрессором
    Россиянин куском льда лишил глаза знакомого и получил срок
    Россиянка с онкологией сломала ногу на Бали и застряла в стране
    Девушка нарастила ресницы в салоне красоты и попала в больницу
    Раскрыты размеры зарплат выпускников ведущих экономических вузов Москвы
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.