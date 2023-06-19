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15:46, 19 июня 2023Ценности

Россиянка получила ожог лица во время популярной процедуры в салоне красоты

Жительница Москвы Арина получила термический ожог века во время коррекции бровей

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Россиянка получила ожог лица во время популярной косметической процедуры в салоне красоты. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал «112».

Сообщается, что 22-летняя жительница Москвы Арина (фамилия неизвестна) решила улучшить свою внешность и записалась в салон красоты, чтобы сделать восковую коррекцию бровей. Однако после процедуры девушке пришлось обращаться за помощью в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у нее термический ожог верхнего правого века II-III степени.

Известно, что салон красоты признал свою вину и вернул клиентке деньги за услугу. Помимо этого, сотрудники заведения выплатили россиянке 100 тысяч рублей на лечение.

Ранее другая жительница Москвы получила ожог глаз во время процедуры по наращиванию ресниц. После обращения к врачам россиянке диагностировали химический ожог конъюнктивы обоих глаз I степени.

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    Екатерина Ештокина
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