В МИД РФ предостерегли от провокаций против российских военных в Приднестровье

В МИД заявили, что сочтут провокации против российских военных в Приднестровье нападением

Москва сочтет провокации против российских военных в Приднестровье нападением на Россию и предостерегает от попыток дестабилизировать ситуацию вокруг этого региона. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, передает ТАСС.

Как напомнил Полищук, присутствие российских военных в Приднестровье легитимно, они находятся там в составе совместных миротворческих сил и Оперативной группы российских войск. «Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию», — добавил он.