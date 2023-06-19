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00:45, 19 июня 2023Мир

В МИД РФ предостерегли от провокаций против российских военных в Приднестровье

В МИД заявили, что сочтут провокации против российских военных в Приднестровье нападением

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Москва сочтет провокации против российских военных в Приднестровье нападением на Россию и предостерегает от попыток дестабилизировать ситуацию вокруг этого региона. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, передает ТАСС.

Как напомнил Полищук, присутствие российских военных в Приднестровье легитимно, они находятся там в составе совместных миротворческих сил и Оперативной группы российских войск. «Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию», — добавил он.

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    Марина Совина
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