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09:53, 27 мая 2023Бывший СССР

Россия пообещала отреагировать в случае провокаций в Приднестровье

Замглавы МИД Галузин: армия России отреагирует в случае провокаций в Приднестровье

Фото: Globallookpress.com

Российская армия отреагирует в случае провокации Украины в непризнанном Приднестровье и защитит население региона. Такой шаг пообещал замглавы МИД России Михаил Галузин, передает ТАСС.

По словам дипломата, нет сомнений в том, что военные РФ отреагируют и обеспечат защиту соотечественников, российских миротворцев, военнослужащих ОГРВ и военных складов в населенном пункте Колбасна. «Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на РФ», — уточнил он.

Галузин рассказал, что у Москвы есть данные о концентрации Вооруженных сил Украины (ВСУ) у границ Приднестровья. Он добавил, что ситуация вокруг региона сложная, но на данный момент опасности прямого военного столкновения нет. «Учитывая авантюристический курс украинских властей на эскалацию конфликта в угоду деструктивным планам своих западных хозяев, нельзя исключать любых вариантов развития событий», — резюмировал замминистра.

Ранее глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский на фоне информации о подготовке Киевом вооруженной провокации в отношении Тирасполя оценил возможность проявления ВСУ прямой агрессии. По его словам, в настоящее время на границе нет скоплений живой силы и техники украинских военных.

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    Виктория Кондратьева
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