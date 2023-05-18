Глава Приднестровья оценил возможность проявления ВСУ прямой агрессии

Глава Приднестровья Красносельский: на границе нет скоплений живой силы и техники ВСУ

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский на фоне информации о подготовке Киевом вооруженной провокации в отношении Тирасполя оценил возможность проявления Вооруженными силами Украины (ВСУ) прямой агрессии. По его словам, в настоящее время на границе нет скоплений живой силы и техники украинских военных, сообщает телеканал «Первый Приднестровский».

«Скопления живой силы и техники со стороны подразделений ВСУ тоже не наблюдается в том объеме, который необходим для, скажем так, прямой агрессии», — заявил он.

При этом Красносельский допустил возможность разного рода провокаций, диверсий или террористических актов.

Ранее жители Приднестровья пожаловались на призывы к совершению терактов против россиян со стороны Украины. Глава Министерства государственной безопасности (МГБ) Приднестровской Молдавской республики Валерий Гебос отметил, что возбужден ряд уголовных дел по статьям «Экстремизм», «Терроризм», «Диверсия» и «Государственная измена».