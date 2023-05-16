Жители Приднестровья пожаловались на призывы к терактам против россиян

Жители Приднестровья начали получать сообщения с призывами к терактам против россиян

Жители Приднестровья пожаловались на призывы к совершению терактов против россиян со стороны Украины. Об этом сообщил глава Министерства государственной безопасности (МГБ) Приднестровской Молдавской республики Валерий Гебос, передает РИА Новости.

«Со второго квартала прошлого года жители Приднестровья стали получать через мессенджеры рассылки с украинских номеров телефонов с призывами о проведении террористических актов и диверсий в отношении российских военнослужащих и техники, силовых структур Приднестровья», — заявил Гебос.

Глава министерства добавил, что его ведомство возбудило ряд уголовных дел по статьям «Экстремизм», «Терроризм», «Диверсия» и «Государственная измена». Профильные органы уже начали проведение следственных мероприятий, отметил министр.

Ранее Гебос рассказал, что на фоне гибридной войны Украина и Молдавия вынашивают агрессивные планы в отношении Приднестровья и «спекулируют на теме силового варианта разрешения приднестровского конфликта».