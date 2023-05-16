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05:42, 16 мая 2023Бывший СССР

В Приднестровье заявили об агрессивных планах Украины и Молдавии

Глава МГБ ПМР Гебос заявил об агрессивных планах Украины и Молдавии в отношении Тирасполя

Фото: Vladislav Bachev / Reuters

Глава Министерства государственной безопасности (МГБ) непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Валерий Гебос рассказал, что на фоне гибридной войны Украина и Молдавия вынашивают агрессивные планы в отношении Тирасполя, сообщает РИА Новости.

«В целом Украина и Молдова продолжают реализацию кризисного сценария по отношению к Приднестровью. На фоне гибридной войны ближайшие соседи спекулируют на теме силового варианта разрешения приднестровского конфликта», — заявил он.

По его словам, за последнее время интенсивность работы органов безопасности государства увеличилась при том, что основные задачи остались прежними. Гебос пояснил, что они борются с экстремизмом и терроризмом, а также занимаются защитой гостайны и интересов страны.

Ранее стало известно, что власти ПМР попросили Россию увеличить число миротворцев. Глава представительства республики в России Леонид Манаков отметил, что мера, которую просят принять власти ПМР, оправдана ростом рисков безопасности.

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Марина Совина
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