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16:57, 19 июня 2023Мир

Заявление НАТО о дефиците вооружения поставили под сомнение

Политолог Дудаков заподозрил Столтенберга в хитрости из-за слов о нехватке оружия

Фото: Thierry Monasse / dpa / Globallookpress.com

На данный момент у стран НАТО сохраняется возможность продолжать поставку различных вооружений Украине. Тем не менее генсек альянса Йенс Столтенберг вынужден идти на хитрость для того, чтобы побудить Запад наращивать производство. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Малек Дудаков.

«Не нужно воспринимать заявления Столтенберга о дефиците вооружений всерьез. Они нацелены на то, чтобы убедить США и другие страны НАТО нарастить производство. Мы видим, что сейчас у Украины нет недостатка ни в бронетехнике, ни в снарядах, ни в ракетах, так что снарядный голод точно не является проблемой на данный момент», — считает Дудаков.

Он добавил, что в перспективе сокращение запасов оружия в Европе вполне возможно, но сегодня эта проблема не является актуальной. Политолог подчеркнул, что главная задача заявлений Столтенберга — пролоббировать наращивание производства вооружений, чтобы не допустить их дефицита в будущем.

«О том, что запасы пустеют, говорят уже больше года. И параллельно спокойно поставляют снаряды. Да, в меньших объемах, чем в прошлом году, но это, разумеется, не "опустошение", Украине вполне хватает оружия для обороны. Некоторые проблемы возникают только при наступлении, что поднимает вопрос о том, насколько оно перспективно. Но, в любом случае, говорить о снарядном голоде преждевременно», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Напомним, Столтенберг заявил, что военные склады НАТО опустошены, восстановить запасы необходимо как можно скорее.

Ранее бывший премьер-министр Словакии, глава партии Hlas Петер Пеллегрини указал на то, что в настоящее время оружейные склады европейских стран опустошены на фоне оказания Западом военной помощи Украине.

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