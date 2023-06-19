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23:39, 19 июня 2023Спорт

Англия разгромила соперника со счетом 7:0 в матче квалификации Евро-2024

Сборная Англии разгромила Северную Македонию со счетом 7:0 в матче квалификации Евро-2024
Букайо Сака

Букайо Сака. Фото: Jason Cairnduff / Reuters

Сборная Англии разгромила команду Северной Македонии в матче четвертого тура квалификации Евро-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась со счетом 7:0. Ворота соперников поразили Маркус Рашфорд, Калвин Филлипс, Гарри Кейн, забивший два мяча, и Букайо Сака, оформивший хет-трик.

Сборная Англии продолжает лидировать в группе C, на счету команды 12 очков. Северная Македония расположилась на четвертой строчке с тремя баллами в активе.

Групповой этап квалификационного турнира Евро-2024 завершится 21 ноября 2023 года. Действующим чемпионом Европы по футболу является сборная Италии. В финальном матче команда в серии пенальти обыграла Англию.

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    Ксения Курашкина
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