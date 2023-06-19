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00:32, 19 июня 2023Спорт

Сборная Испании выиграла Лигу Наций

Сборная Испании выиграла Лигу Наций у Хорватии в серии пенальти со счетом 5-4

Фото: Reuters

Сборная Испании выиграла Лигу Наций сезона-2022/2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В решающем матче, прошедшем в Нидерландах на стадионе «Фейеноорд», команда оказалась сильнее Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 5-4. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 0:0.

В полуфинале испанцы победили итальянцев со счетом 2:1, а хорваты оказались сильнее голландцев в дополнительное время — 4:2. Бронзовым призером турнира стала Италия.

Текущий розыгрыш турнира является третьим в истории. Прошлыми победителями были сборные Португалии и Франции.

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    Анастасия Борисова
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