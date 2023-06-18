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18:03, 18 июня 2023Спорт

Сборная Италии завоевала бронзу Лиги Наций

Сборная Италии завоевала бронзу Лиги Наций по футболу у Нидерландов со счетом 3:2

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Сборная Италии завоевала бронзовые награды Лиги Наций сезона-2022/2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче за третье место, прошедшем в голландском Твенте на стадионе «де Гролш Весте», команда оказалась сильнее Нидерландов. Встреча завершилась со счетом 3:2. На шестой минуте счет открыл защитник Федерико Димарко. На 20-й минуте преимущество команды увеличил хавбек Давиде Фраттези.

На 68-й минуте отставание Нидерландов сократил полузащитник Стевен Бергвейн. На 72-й минуте гол забил хавбек Федерико Кьеза. На 89-й минуте голландец Джорджиньо Вейналдум установил окончательный счет во встрече.

В полуфинале итальянцы уступили испанцам со счетом 1:2, а голландцы — хорватам со счетом 2:4 в дополнительное время.

Финал Лиги наций пройдет 18 июня в Роттердаме и начнется в 21:45 по московскому времени. В решающем матче сыграют сборные Испании и Хорватии. Текущий розыгрыш турнира является третьим в истории. Действующим победителем является сборная Франции.

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    Анастасия Борисова
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