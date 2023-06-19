Президент Финляндии рассказал о возможном наступлении мира в Европе

Президент Финляндии Ниинисте: будущее Европы зависит от завершения конфликта на Украине

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что будущее Европы зависит от итогов военного конфликта на Украине. Его слова приводит издание ERR.ee.

По его словам, западные страны поддерживают Украину, так как ее возможный проигрыш повлияет на всех них. Он отметил, что «путь впереди ухабистый и все еще до конца неясный».

Ниинисте указал на то, что только справедливый мир на Украине позволит заложить основы международной безопасности.

Ранее Ниинисте выразил обеспокоенность из-за сближения России с развивающимися странами. Он упомянул группу БРИКС, в которую входят страны, скептически относящиеся к коллективному Западу.