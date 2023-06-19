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17:18, 19 июня 2023Спорт

Международная федерация хоккея назвала игрока года

IIHF назвала 17-летнего канадского форварда Коннора Бедарда игроком года

Фото: Darryl Dyck / Globallookpress.com

Международная федерация хоккея (IIHF) назвала лауреата награды игроку года. Об этом сообщается на сайте организации.

Им стал 17-летний канадский нападающий Коннор Бедард. Комиссия, состоящая из сотрудников IIHF и журналистов из 22 двух стран, отдала ему 31,8 процента голосов. На втором месте расположился латвийский голкипер Артурс Силовс (19,6 процента), третий — швейцарский форвард Андрес Амбюль (19,2 процента).

В 2023 году Беддард в составе сборной Канады выиграл молодежный чемпионат мира, став лучшим бомбардиром турнира (девять голов, 14 передач). Кроме того, форвард выступает за клуб Западной хоккейной лиги «Реджина Пэтс» и является фаворитом предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги.

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    Ксения Курашкина
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