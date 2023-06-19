Французский футболист «Локомотива» рассказал об уроках русского мата

Французский футболист «Локомотива» Изидор заявил, что игроки научили его русскому мату

Французский нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал об уроках русского мата от одноклубников. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Футболист заявил, что нецензурным словам его учат Наир Тикнизян и Константин Марадишвили. Он назвал игроков лучшими друзьями в «Локомотиве». 22-летний нападающий подчеркнул, что начал изучать русский язык при помощи чтения и разговоров, однако он все еще тяжело дается ему.

В мае 2022 года Изидор признался в любви к России. Спортсмен подчеркнул, что не намерен покидать страну.

Изидор пополнил состав «Локомотива» в январе 2022 года. В текущем сезоне он провел за команду 23 матча во всех турнирах, где отметился девятью забитыми мячами. Контракт нападающего с железнодорожниками рассчитан до 2026 года.