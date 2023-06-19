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07:50, 19 июня 2023Спорт

Французский футболист «Локомотива» рассказал об уроках русского мата

Французский футболист «Локомотива» Изидор заявил, что игроки научили его русскому мату

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Французский нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал об уроках русского мата от одноклубников. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Футболист заявил, что нецензурным словам его учат Наир Тикнизян и Константин Марадишвили. Он назвал игроков лучшими друзьями в «Локомотиве». 22-летний нападающий подчеркнул, что начал изучать русский язык при помощи чтения и разговоров, однако он все еще тяжело дается ему.

В мае 2022 года Изидор признался в любви к России. Спортсмен подчеркнул, что не намерен покидать страну.

Изидор пополнил состав «Локомотива» в январе 2022 года. В текущем сезоне он провел за команду 23 матча во всех турнирах, где отметился девятью забитыми мячами. Контракт нападающего с железнодорожниками рассчитан до 2026 года.

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    Анастасия Борисова
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