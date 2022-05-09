Французский футболист «Локомотива» признался в любви к России

Французский футболист «Локомотива» Вильсон Изидор признался в любви к России

Французский нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал о своем будущем в команде. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Остаюсь ли я в "Локомотиве" на следующий сезон? Конечно же, остаюсь, я люблю Россию! Мне очень нравится играть в этом клубе», — признался Изидор. Он также отказался считать себя лучшим футболистом клуба, отметив, что железнодорожники сильны коллективом.

7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты в одностороннем порядке. Иностранные футболисты могли подписать соглашения с зарубежными клубами сроком до 30 июня.

Изидор перешел в «Локомотив» 22 января из «Монако». В десяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) форвард забил десять мячей и сделал одну результативную передачу.