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13:43, 19 июня 2023Спорт

Раскрыт секрет любимого упражнения японских долгожителей

«Доктор Питер»: упражнение radio taiso помогает японским долгожителям

Фото: metamorworks / Shutterstock / Fotodom

Журналисты портала «Доктор Питер» раскрыли секрет любимого упражнения японских долгожителей. Об этом сообщается на сайте издания.

В материале рассказывается об упражнении radio taiso. Для его выполнения нужно поднять руки вверх, а затем опустить их через стороны вниз, скрестить, чуть приседая, и снова поднять вверх. Затем необходимо сделать руками круговые движения, а также выполнить махи поочередно вправо и влево.

Секрет заключается в том, что в повседневной жизни человек почти не двигает руками. Выполнение упражнения помогает обновить организм, укрепить мышцы живота, приподнять внутренние органы, а также улучшить осанку и состояние позвоночника. Выполнение упражнения занимает не больше трех-пяти минут.

3 апреля фитнес-тренер развеяла миф о пользе упражнения для плоского живота, разработанного японским доктором Тошики Фукуцудзи. Специалист заявила, что лежание с полотенцем под поясницей не поможет похудеть.

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    Анастасия Борисова
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