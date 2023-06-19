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10:35, 19 июня 2023Силовые структуры

Глава администрации Бердянского района Кичигин участвовал в спецоперации ФСБ

Глава администрации Бердянского района Кичигин участвовал в поимке готовивших теракт
Начало событий в новости Признания готовивших серию терактов в Запорожье попали на видео

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Глава администрации Бердянского района Алексей Кичигин участвовал в спецоперации ФСБ по предотвращению серии терактов в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС.

Чиновник знал о готовящемся на него покушении и помогал российским спецслужбам в поимке террористов.

Ранее 19 июня ФСБ сообщила о предотвращении диверсий против руководителей Запорожской области и сотрудников правоохранительных органов, которые готовились по заказу Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Попытка совершения терактов была пресечена российскими спецслужбами в результате проведения оперативной игры.

ФСБ установила сотрудника ГУР, руководившего завербованными жителями Запорожья, и исполнителя диверсий. Задержан его пособник. Также силовики изъяли у него средства совершения терактов и выявили каналы агентурной связи и финансирования.

Возбуждены уголовные дела о теракте и незаконном обороте взрывных устройств.

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    Любовь Ширижик
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