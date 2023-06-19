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03:47, 19 июня 2023Бывший СССР

В Приднестровье допустили риск новых провокаций в регионе

Глава ПМР Вадим Красносельский: риск новых провокаций в Приднестровье не исключен
Вадим Красносельский

Вадим Красносельский. Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский допустил, что в регионе возможен риск новых провокаций, однако отметил, что на данный момент признаков подготовки к прямому нападению нет. Его слова передает РИА Новости.

«Признаков подготовки к прямому нападению на Приднестровье сейчас нет. Но это не значит, что нам ничего не угрожает. К сожалению, риск новых провокаций не исключен», — сказал Красносельский. Он объяснил, что по этой причине подписал указ о продлении желтого уровня террористической опасности до 18 июля.

Глава ПМР отметил, что на данный момент консенсус по поводу того, что «размораживание конфликта — это катастрофический сценарий, которого нужно избежать» все же есть.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Москва сочтет провокации против российских военных в Приднестровье нападением на Россию и предостерегает от попыток дестабилизировать ситуацию вокруг этого региона.

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    Марина Совина
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