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19:53, 19 июня 2023Спорт

Стали известны подробности реабилитации Костомарова

Sport24: Роман Костомаров проходит реабилитацию, ему подбирают модель протезов

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Стали известны подробности реабилитации олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Об этом сообщает Sport24.

«На данный момент ему подгоняют протезы. На свежие раны их нельзя ставить, потому что раны должны зажить — это как минимум полгода. Сейчас под Костомарова подбирают модель», — рассказал источник издания.

Отдельно с фигуристом работают психологи. Источник издания отмечает, что психологическое состояние Костомарова оценивается как неустойчивое.

5 июня сообщалось, что Костомаров останется в больнице до конца лета. Отмечалось, что операции должны провести через один-два месяца. До этого стало известно, что протезирование Костомарову планируется провести в России с привлечением иностранных специалистов.

Костомаров попал в больницу 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. По информации «Московского комсомольца», врачам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

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