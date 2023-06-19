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12:21, 19 июня 2023Экономика

Экономист описал будущее курса рубля

Экономист Григорьев допустил укрепление доллара до 86 рублей

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Совокупность ряда факторов пока не дает рублю укрепиться, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Будущее курса национальной валюты по отношению к доллару он описал в беседе с «Лентой.ру».

19 июня в начале торгов на Московской бирже доллар фиксируется на отметке в 84 рубля, евро — выше 92 рублей.

«Прогноз следующий: либо доллар более-менее зафиксируется на текущих значениях, при этом может двигаться в пределах рубля туда-сюда, либо будет все-таки расти, но нерадикально — в пределах пары рублей, может, будет 86, при этом сохранит большую волатильность», — поделился Григорьев.

Курс доллара от TradingView

На ослабление курса рубля влияют падающие цены на нефть. В начале июня Саудовская Аравия объявила о добровольном сокращении добычи еще на миллион баррелей в сутки, ожидая, что такой объем стабилизирует рынок, однако партнеры по ОПЕК+ не поддержали инициативу. Поэтому стоимость нефти продолжила снижаться — сорт Brent упал ниже 72 долларов за баррель.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила, что ослабление курса рубля изменит уровень цен в стране. Она уточнила, что обычно снижение курса нацвалюты разгоняет инфляцию в следующие месяцы, но из-за структурной перестройки российской экономики этот процесс может затянуться.

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    Екатерина Смирная
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