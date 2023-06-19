Экономист описал будущее курса рубля

Экономист Григорьев допустил укрепление доллара до 86 рублей

Совокупность ряда факторов пока не дает рублю укрепиться, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Будущее курса национальной валюты по отношению к доллару он описал в беседе с «Лентой.ру».

19 июня в начале торгов на Московской бирже доллар фиксируется на отметке в 84 рубля, евро — выше 92 рублей.

«Прогноз следующий: либо доллар более-менее зафиксируется на текущих значениях, при этом может двигаться в пределах рубля туда-сюда, либо будет все-таки расти, но нерадикально — в пределах пары рублей, может, будет 86, при этом сохранит большую волатильность», — поделился Григорьев.

На ослабление курса рубля влияют падающие цены на нефть. В начале июня Саудовская Аравия объявила о добровольном сокращении добычи еще на миллион баррелей в сутки, ожидая, что такой объем стабилизирует рынок, однако партнеры по ОПЕК+ не поддержали инициативу. Поэтому стоимость нефти продолжила снижаться — сорт Brent упал ниже 72 долларов за баррель.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила, что ослабление курса рубля изменит уровень цен в стране. Она уточнила, что обычно снижение курса нацвалюты разгоняет инфляцию в следующие месяцы, но из-за структурной перестройки российской экономики этот процесс может затянуться.