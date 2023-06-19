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16:23, 19 июня 2023Мир

МИД России заявил о сохранении меморандума с ООН по облегчению экспорта

Грушко: действие меморандума РФ и ООН сохранится в случае прекращения зерновой сделки

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Даже если зерновая сделка прекратится, действие меморандума России и ООН по облегчению экспорта сохранится. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает ТАСС.

«Нет, не прекратит», — ответил дипломат на вопрос о том, прекратится ли действие меморандума России и ООН о поставках российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок в случае завершения зерновой сделки.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, оценивая ситуацию с зерновой сделкой, отметил, что договоренности так и не были выполнены. Он указал, что Москва своевременно объявит о своем решении по данному вопросу.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров, говоря о перспективах сделки, задался вопросом, «как можно продлевать то, что не работает».

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    Алина Гончарова
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