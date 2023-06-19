Военный эксперт заявил о наемниках из 15 стран в рядах украинских войск

Марочко: на трех направлениях в Донбассе находятся наемники ВСУ более чем из 15 стран

Наемники более чем из 15 стран находятся у линии соприкосновения на купянском, краснолиманском и донецком направлениях. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Его цитирует РИА Новости.

Такие результаты показал анализ разведданных. Ссылаясь на собственные источники, Марочко отметил, что самые многочисленные группы наемников выявлены на донецком и купянском направлениях.

Ранее украинский пленный Давид рассказал, что мериканские и польские военные командуют бойцами ВСУ. По его словам, украинских солдат централизованно обучают различать шевроны и знаки различия, принятые в армиях стран НАТО.

2 мая Верховная Рада Украины продлила военное положение и всеобщую мобилизацию. Срок действия военного положения продлили с 20 мая до 18 августа текущего года, то есть на 90 дней.