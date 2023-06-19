Названы причины роста доллара

Экономист Григорьев: на рост доллара влияет большой спрос и маленькое предложение

На рост доллара влияет ряд факторов, сообщил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Причины укрепления американской валюты он назвал в беседе с «Лентой.ру».

19 июня в начале торгов на Московской бирже доллар фиксируется на отметке в 84 рубля, евро — выше 92 рублей.

Во-первых, в стране растет импорт, отметил экономист. Собеседник «Ленты.ру» предположил, что пока еще он не полностью вернулся к значениям до специальной военной операции. Однако обратил внимание, что импорт значительно вырос по сравнению с тем, что было во втором, третьем и даже четвертом кварталах прошлого года. «Поэтому спрос на валюту большой, а экспорт пока, к сожалению, не так радует, как хотелось бы — то есть спрос на валюту больше, чем ее предложение», — высказался эксперт.

Оказывает свое влияние и покупка долларов для последующей покупки юаней, убежден он. Григорьев указал на несбалансированность экспорта и импорта России и Китая с точки зрения объемов платежей. «Экспортеры у нас получают меньше юаней, чем нужно импортерам, а у нас довольно много уже контрагентов в Китае и не только, с которыми мы рассчитываемся в юанях. Поэтому импортеры часто покупают доллары, чтобы потом на них купить юани. Это тоже поднимает курс доллара», — пояснил экономист.

Нефть сейчас тоже находится на тех значениях, которые не оказывают особую поддержку рублю, полагает он. Также ожидается очередной пакет санкций Европейского союза, способный оказать негативное влияние.

На ослабление курса рубля влияют падающие цены на нефть. В начале июня Саудовская Аравия объявила о добровольном сокращении добычи еще на миллион баррелей в сутки, ожидая, что такой объем стабилизирует рынок, однако партнеры по ОПЕК+ не поддержали инициативу. Поэтому стоимость нефти продолжила снижаться — сорт Brent упал ниже 72 долларов за баррель.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила, что ослабление курса рубля изменит уровень цен в стране. Она уточнила, что обычно снижение курса нацвалюты разгоняет инфляцию в следующие месяцы, но из-за структурной перестройки российской экономики этот процесс может затянуться.